أعلنت مصادر لبنانية، اليوم الاثنين، أن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل مسعف في الدفاع المدني، في الوقت الذي استهدفت فيه غارات أخرى مواقع ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله.

وقالت "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" اللبنانية إن المسعف محمد فوزي حمادي "أبو زينب" قتل في غارة إسرائيلية على "ميس الجبل"، "أثناء قيامه بواجبه الوطني والإنساني دفاعًا عن لبنان والجنوب".

بالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن مقاتلاته قصفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لميليشيا "حزب الله" في بلدة "كفركلا" جنوبي لبنان.

وقال في بيان نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية قصفت طائرات حربية مستودع أسلحة وعدة بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في كفركلا جنوب لبنان".

وأضاف: "قصفت القوات بالمدفعية مناطق شبعا وراشيا الفخار في جنوب لبنان.. ومتابعة للإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة الجليل الغربي، فقد تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي عبَرَ من لبنان".

وأشار أدرعي إلى أن "مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مالكيا دون وقوع إصابات"، حسب قوله.

وكان "حزب الله" أعلن في بيان له، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا "موقع المالكية بمسيرة هجومية انقضاضية، فأصابت أهدافها بدقة".