أعلنت ميليشيا حزب الله استهدافها بسرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية قاعدة "جبل نيريا"، حيث توجد قوات "غولاني"، وأن الطائرات "أصابت أهدافها بدقة"، يأتي ذلك تزامنا مع عملية إسرائيلية قالت إنها قتلت فيها قائد "قوة الرضوان" التابعة للميليشيا.

وكشف إعلام إسرائيلي أن نحو 4 طائرات دون طيار تابعة لميليشيا حزب الله اخترقت أجواء إسرائيل، اعتُرِضَت واحدة، وسقطت البقية في مناطق مفتوحة بين "ميرون" و"حرفيش".

بالتزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه "بنى تحتية" لحزب الله في "كفر كلا" جنوبي لبنان.

وقال في بيان إن سلاح الجو الإسرائيلي قتل (علي جمال الدين جواد)، وهو قائد "قوة الرضوان" التابعة لميليشيا حزب الله في منطقة "عبا" جنوبي لبنان.

وأضاف "قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو منطقة عبا، وقتلت علي جمال الدين جواد، الذي كان يشغل منصب قائد قوة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي".

واعتبر الجيش في بيانه أن عمليته "تشكل ضررا كبيرا بقدرات منظمة حزب الله الإرهابية على تعزيز وتنفيذ عمليات إرهابية من جنوب لبنان ضد العمق الإسرائيلي على الحدود الشمالية".