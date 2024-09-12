الأطراف الليبية تحرز تقدماً بشأن حل أزمة المصرف المركزي

أحرزت الفصائل الليبية المتنافسة، تقدماً بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، وستواصل المشاورات، اليوم الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، في محاولة لنزع فتيل أزمة تقليص إنتاج النفط وصادراته، وفق لما كشفت عنه بعثة الأمم المتحدة.

وقالت البعثة في بيان عبر حسابها بمنصة "إكس": "استمراراً لمساعيها الهادفة إلى مساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، رعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقرها اليوم، اجتماعاً جديداً بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى".

وأضافت: "أحرز ممثلا مجلسيْ النواب والأعلى للدولة تقدماً بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي. كما اتفقا على استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية".