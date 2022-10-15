تقارير: عدد قياسي من المستوطنين يقتحمون الأقصى خلال الأعياد اليهودية

ذكرت تقارير عبرية، الجمعة، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، تضاعف بشكل كبير منذ بداية الأعياد اليهودية الجارية.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن "أكثر من (6000) مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس منذ بداية الأعياد اليهودية".

وأكد الموقع العبري، أن هذا الرقم يعد "قياسياً وجديداً للزيارات الشهرية للمستوطنين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزداد العدد خلال الأيام الـ 11 الأخيرة من الشهر اليهودي.

ووفق الموقع العبري، بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في ذات الفترة من العام الماضي حوالي (5000) فقط.

وأشار الموقع العبري، إلى أنه في السابق لم يكن أكثر من سبعة مستوطنين يقتحمون الأقصى في وقت واحد، لكن الآن أصبحت هناك مجموعات يقدر عددها من (100-150) مستوطنا يقتحمون معاً.

وأوضح الموقع العبري، أن "المسجد الأقصى كان محور التوترات مع الجيش الإسرائيلي، لكن الفلسطينيين أعربوا عن غضبهم المتزايد من ارتفاع عدد الزيارات التي يقوم بها المستوطنون، والتي تضاعفت تقريباً منذ العام الماضي".

ووفق الموقع العبري، يرتفع عدد المستوطنين الذين يقومون بجولات في باحات المسجد الاقصى، والبلدة القديمة في القدس خلال فترة الأعياد اليهودية.

ويعارض الفلسطينيون، الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى، حيث حذرت حركة حماس من "تداعيات عنيفة" للزيارات خلال الأعياد اليهودية.

وبحسب الموقع العبري، استعدت الشرطة الإسرائيلية قبل أيام، لمواجهة التوترات المحتملة في المسجد الأقصى خلال عطلة عيد العرش اليهودي، حيث تزامنت الاستعدادات مع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة في شرق القدس، وكذلك بعض المناطق في الضفة الغربية.