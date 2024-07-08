رئيس "الأمن الداخلي" الإسرائيلي ينضم إلى محادثات وقف إطلاق النار

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار توجَّه جوًّا إلى مصر لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب، مضيفًا أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.

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وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

وتخلت حماس عن مطلب رئيس بأن تلتزم إسرائيل أولًا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع اتفاق، وفق "رويترز".

وقال مصدر من حماس أمس السبت مشترطًا عدم الكشف عن هويته؛ نظرًا لسرية المحادثات، إن الحركة ستسمح بدلًا من ذلك بتحقيق هذا الهدف من خلال مفاوضات في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.