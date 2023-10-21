غزة.. 352 قتيلا بغارات إسرائيلية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن سقوط 352 قتيلا وإصابة 669 في اليوم الرابع عشر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، "أشرف القدرة"، خلال مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، أمس الجمعة، إن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي ارتفعت إلى 4137.

وأوضح القدرة أن 70٪ من ضحايا القصف من الأطفال والنّساء والمسنّين.