غزة.. 352 قتيلا بغارات إسرائيلية خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن سقوط 352 قتيلا وإصابة 669 في اليوم الرابع عشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، "أشرف القدرة"، خلال مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، أمس الجمعة، إن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي ارتفعت إلى 4137.
وأوضح القدرة أن 70٪ من ضحايا القصف من الأطفال والنّساء والمسنّين.
واتهم القدرة إسرائيل بارتكاب مجازر بحق 521 عائلة منذ بداية القتال، راح ضحيتها 3109 قتيلا، وما زال عدد كبير من ضحاياها تحت الأنقاض.