عثرت القوات الأمنية في العراق على شقيق وزير الدفاع السابق جمعة عناد مقتولا في سيارته، شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين إن "قوة أمنية عثرت على عبد الرزاق عناد، شقيق وزير الدفاع السابق جمعة عناد، مقتولا بواسطة رصاصة واحدة أصابته في منطقة الرأس، في قرية العيثة شمال شرق المحافظة".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية لمكتب الأدلة الجنائية أشارت إلى أن الرصاصة خرجت من مسدس الضحية الشخصي".

ولم يتم التأكد حتى الآن، بحسب المصدر، فيما إذا كانت الحادثة عملية اغتيال سياسية كونه شقيقا لوزير الدفاع السابق، أو انتحارا.

وأشار إلى أن وزير الداخلية "أمر بتشكيل لجنة على مستويات عالية للتحقيق في الحادثة ومعرفة ملابساتها".

يذكر أن قرية العيثة الواقعة شمال شرق محافظة صلاح الدين كانت تعد من المناطق الساخنة التي تسيطر عليها التنظيمات المتطرفة، منذ القاعدة وصولا إلى داعش.

وتأتي الحادثة متزامنة مع تقرير وزارة الدفاع الأمريكية التي أشارت فيه إلى إمكانية تنفيذ تنظيم "داعش" عمليات منسقة ضد القوات الأمنية والمدنيين في العراق.