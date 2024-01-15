اجتماع عربي طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا

تعقد الجامعة العربية، اجتماعا طارئا عن بعد، على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل، لبحث التوتر بين الصومال مع إثيوبيا، إثر اتفاق ترفضه مقديشو، وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، تحصل بموجبه على امتيازات في البحر الأحمر.

ووفق تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فقد "تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء المقبل (17 يناير)، عبر خاصية الفيديو كونفرانس".