الإمارات.. إصدار أحكام في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

أصدرت محكمة إماراتية، اليوم الأربعاء، عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة المالية، بحق 53 متهمًا من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن "دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية، قضت بإدانة 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و 6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وفرضت عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم (حوالي 5.44 مليون دولار)".

وذكرت الوكالة أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على 43 متهمًا بالسجن المؤبد بتهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة"، كما قررت معاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع "تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي"، وتغريمهم 10 ملايين درهم عن "جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

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وقررت المحكمة أيضًا "إغلاق مقار تلك الشركات، ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية، والأموال، والعقارات، والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة، واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي"، بحسب الوكالة.

كما تضمن القرار"انقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 متهمًا عن جرائم التعاون مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال"، وبراءة أحد المتهمين.



وأكدت المحكمة أن "الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي مغايرة عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، مؤكدة أن الأدلة والشهود كافية لإدانة المتهمين.

وكشفت التحقيقات، بحسب الوكالة، أن المتهمين "حاولوا استنساخ أحداث عنف في الدولة مشابهة لما حدث في دول عربية من مظاهرات، واصطدام بين الأمن والمتظاهرين".