أصيب إسرائيلي بجروح، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على الجولان السوري المحتل، ردًّا على غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيا في شرق لبنان، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 20.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 50 صاروخًا على الجولان السوري المحتل، اعترضت منظومة القبة الحديدة عددًا منها، بينما سقط بعضها على منطقة قصرين، ما أدى إلى إصابة شخص، وألحق أضرارًا جسيمة في المنطقة.

ومن جهتها، قالت الميليشيا في بيان إنها قصفت قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصواريخ كاتيوشا، ردًّا على قصف إسرائيلي استهدف منطقة البقاع.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، غارات بالعمق اللبناني طالت منطقة البقاع شرقي البلاد، ما أسفر عن انفجارات ضخمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مستودعات ذخائر لـ"حزب الله".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا على الحدود أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

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وازدادت حدة التصعيد في الأيام الماضية، بعد اغتيال مسؤول بارز في الميليشيا بضربة على بيروت، قبل ساعات من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، بهجوم نسب إلى إسرائيل.

وتعهدت إيران وحليفها "حزب الله" الرد على إسرائيل.