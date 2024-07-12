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العالم العربي

إسرائيل تسعى لجلب ألفي مهاجر جديد من أمريكا وكندا

إسرائيل تسعى لجلب ألفي مهاجر جديد من أمريكا وكندا
مسافرون في مطار بن غوريون الإسرائيليالمصدر: رويترز
ترجمات
ترجمات
12 يوليو 2024، 7:29 م

كشفت صحيفة عبرية أن الحكومة  الإسرائيلية، بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، باتت تسعى لجلب ألفي مهاجر يهودي من أمريكا الشمالية لمنحهم الجنسية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن وزارة  الهجرة والاندماج الإسرائيلية تستعد بالتعاون مع الوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي الأمريكي، لهجرة واستيعاب حوالي 2000 مهاجر جديد من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الذين سيصلون على متن 14 رحلة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح أن القرار يشمل تجنيس آخرين من داخل إسرائيل.

ووفقًا لبيانات منظمة "نيفيش بنيفيش" المعنية بالهجرة، فإنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هاجر أكثر من 1800 مهاجر جديد إلى إسرائيل من جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

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وتقول المنظمة إن 47% من جميع المهاجرين من أمريكا الشمالية ذكروا أن "الصهيونية" السبب وراء هجرتهم إلى إسرائيل، في حين أشار 5% منهم إلى أن "معاداة السامية" كانت دافعا وراء قدومهم إلى تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن أول رحلة وصلت إلى إسرائيل، وعلى متنها حوالي 40 مهاجرًا، الأسبوع الماضي، وانضم إليهم 60 آخرون هذا الأسبوع.

حرب غزةإسرائيل

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