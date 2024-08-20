أعلنت القوات الجنوبية المسلحة في اليمن، مساء الاثنين، مقتل اثنين من قادة تنظيم "القاعدة" الميدانيين، بعد تنفيذ "عملية نوعية" في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات الجنوبية المسلحة، المقدم محمد النقيب: "نفذ أبطال قوات الحزام الأمني، عملية نوعية، استهدفت من خلالها عناصر تنظيم القاعدة، في مديرية المحفد شرقي محافظة أبين المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن".

وأكد النقيب، في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "العملية التي نُفِّذَت يوم الأحد، أسفرت عن مصرع اثنين من القادة الميدانيين في تنظيم القاعدة، هما شاكر صالح الكازمي، وفاروق خميس لشعب".

وأوضح النقيب أن "هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات عملية (سهام الشرق) وقوات الحزام الأمني في محافظة أبين، الذي هو في المحصلة نجاح للحرب الدولية على الإرهاب".

وقال النقيب إن "معركتنا على الإرهاب هي معركة مصيرية لا هوادة فيها، ولا خيار أمامنا سوى النصر، والنصر فقط"، مضيفًا: "لقد أعددنا أنفسنا لها مبكرًا، مهما كان الثمن الذي يتوجب علينا دفعه".

واستهدف تنظيم "القاعدة"، صباح يوم الجمعة الماضي، مقرًا عسكريًا تابعًا لقوات "اللواء ثالث دعم وإسناد"، عبر سيارة مفخخة قادها أحد عناصره الانتحاريين، لتنفجر وسط المقر العسكري ما أسفر عن مقتل 16 جنديًا.

وعقب ساعات من تنفيذ العملية، أصدر الجناح الإعلامي للتنظيم، بيانًا، تبنى من خلاله الهجوم رسميًا.

وتخوض القوات العسكرية الجنوبية، منذ أغسطس/آب عام 2022، في كل من محافظتيْ أبين وشبوة، حربًا عسكرية ضد تنظيم "القاعدة"، في إطار حملة ميدانية أُطلق عليها اسم "سهام الشرق"، والتي نجحت في نزع مواقع استراتيجية كان يسيطر عليها التنظيم لسنوات.