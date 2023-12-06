استخدمته إسرائيل في غزة.. ماذا نعرف عن "الفسفور الأبيض"؟

تهدد قنابل الفسفور الأبيض الخطيرة، التي تساقطت على رؤوس سكان غزة، عقب استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع، مئات الآلاف من السكان سواء بالوقت الحالي أو بعد انقضاء الحرب.

ورغم عدم اعتراف إسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض، إلا أن جهات فلسطينية رسمية ومؤسسات دولية اتهمت الجيش الإسرائيلي باستخدامه ضد المدنيين في مناطق عدة، رغم مخاطره الكبيرة.

ما هو الفسفور الأبيض؟

"الفسفور الأبيض" هو سلاح حارق بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة، إذ يُحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، وهي الاتفاقية التي لم توقع عليها إسرائيل وتعتبرها غير ملزمة لها.

وللفسفور الأبيض استخدامات يحددها القانون، وهو غير محظور كسلاح كيميائي بموجب الاتفاقيات الدولية، لكنه يمكن أن يسبب حروقاً خطيرة ويشعل حرائق كبيرة.

كما يمكن استخدام قنابل الفسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لصنع ستار من الدخان أو الإضاءة، أو تحديد الأهداف أو حرق المخابئ والمباني.

وفي عام 2013، قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيتخلص تدريجياً من ذخائر الفسفور الأبيض التي استخدمها خلال هجومه على غزة بين عامي 2008 و2009، وهو ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان".

اتهامات دولية

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، مشيرة إلى أن "استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد".

كما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة في غزة الجيش الإسرائيلي باستخدام الفسفور الأبيض في قصف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، محذرين من خطورة استخدام مثل هذه المواد الخطيرة ضد السكان.

تداعيات كارثية

ويؤكد أخصائي الأمراض الجلدية والأورام، الدكتور خالد النبريصي، أن "استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في قطاع غزة ستكون له تداعيات صحية كارثية على السكان، على المستويين المتوسط والبعيد".

وأوضح النبريصي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الفسفور الأبيض يسبب حالات تهيج في الجلد وحرقان شديدين، علاوة على أنه يتسبب في بقع شديدة الخطورة"، لافتاً إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابة الإنسان بسرطان الجلد.

وأضاف: "الفسفور الأبيض مادة خطيرة جداً على الإنسان سواء في حال استنشاقها أو التعرض لها، وتؤدي على المدى البعيد للإصابة بأمراض السرطان بمختلف أنواعها، علاوة على أنها قد تؤدي إلى تليف الرئتين لمن يتعرض لها".

وأشار إلى أن "الطواقم الطبية في غزة والجهات المختصة رصدت استخدام إسرائيل هذا النوع من القنابل في العديد من الحروب، كما أن الجيش الإسرائيلي استخدمها في حربه الجارية ضد غزة"، لافتاً إلى أن بعض الأطباء رصدوا تهيجات وحروقا غير عادية على بعض المصابين.

وتابع النبريصي: "هذه الحروق سببها استخدام إسرائيل مواد محرمة دولياً خاصة الفسفور الأبيض، وهذا الأمر يحتاج إلى رصد من قبل المؤسسات الدولية وإجراء اختبارات عالمية من أجل معرفة طبيعة تلك المواد وتأثيرها".

وطالب المختص الطبي العالم بـ"العمل من أجل وقف استخدام إسرائيل للمواد الخطرة في حربها على المدنيين"، مؤكداً أن مثل هذه المواد سيكون لها تأثيرها السلبي على المنطقة، وأن اختبارات إسرائيل الصاروخية ستنشر الأمراض في الشرق الأوسط، وفق قوله.