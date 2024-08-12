تصدر اسم قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف قائمة قادة حماس، التي نشرها الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، موضحا فيها أسماء الذين "قضى عليهم" خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "على مدار الأسابيع الأخيرة قضينا على قائد كتيبة الفرقان جبر عزيز، والمسؤول بركن الإنتاج، وكيل وزارة الاقتصاد التابعة لحماس، عبد الفتاح الزريعي".

وقتل الجيش كذلك وفقا للبيان، مسؤول الصواريخ المضادة للدروع بكتيبة النصيرات إبراهيم حجازي، والمسؤول في مقر حماس بالضفة نائل السخل، بالإضافة إلى الرئيس الفرعي بجهاز الأمن العام في جنوب قطاع غزة وليد السوسي.

وأشار إلى أنه تمكن من القضاء كذلك على عدد من القادة والعناصر في كل أنحاء قطاع غزة.

وتعقد حركة حماس وإسرائيل في 15 أغسطس/ آب الجاري، جولة مفاوضات جديدة بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن، في لقاء يراه محللون بمنزلة "الفرصة الأخيرة"، لإنهاء الحرب.