عاجل

مسلحون يقتلون 11 شرطيا في كمين شرقي باكستان
logo

سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل في مستوطنة "زرعيت" | إرم نيوز

العالم العربي

سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل في مستوطنة "زرعيت"

سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل في مستوطنة "زرعيت"
صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيلالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
22 أغسطس 2024، 6:25 م

سقط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، اليوم الخميس، على أحد منازل مستوطنة زرعيت في منطقة الجليل الأعلى.

وأعلنت ميليشيا حزب الله شن 10 هجمات على أهداف عسكرية شمال إسرائيل، وفقًا لما أوردت وكالة "الأناضول".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "منزلا في زرعيت أصيب بشكل مباشر، وتعرض لأضرار مادية جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان"، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل؛ جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

أخبار ذات علاقة

اغتيال القيادي في "فتح" خليل المقدح بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

 في حين أعلن "حزب الله" شن 10 هجمات على جنود ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل حتى الساعة 16:00 ت.غ من اليوم الخميس، بما يشمل استهداف مبانٍ يستخدمها جنود في مستوطنة زرعيت.

وقال الحزب، عبر سلسلة بيانات نشرها على منصة "تلغرام"، إن هجماته شملت كذلك "استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنتي المنارة والمطلة بالأسلحة ‏المناسبة، وقصف ثكنة برانيت الإسرائيلية بقذائف المدفعية الثقيلة".

وبيّن أنه استهدف أيضا "مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها موقعا المرج والغجر، بالأسلحة المناسبة، وموقع المالكية بقذائف المدفعية"، و"تموضعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة".

ولفت إلى أنه "شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود إسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة"، و"التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام العسكري بمسيرة انقضاضية".

أخبار ذات علاقة

إسرائيل تقصف مجمعاً للدفاع الجوي تابعاً لحزب الله في البقاع اللبناني

وكثَّفت إسرائيل غاراتها على قرى وبلدات جنوب لبنان، غداة أحد أكثر الأيام كثافة بالهجمات من جانب "حزب الله"، إذ رصد الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، إطلاق 60 صاروخا من لبنان.

وتتأهب إسرائيل منذ 3 أسابيع لرد انتقامي من "حزب الله" على اغتيالها القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت في الـ30 من يوليو/ تموز الماضي.

إسرائيل

أخبار ذات صلة

هل تنجح ستيفاني خوري في إقناع الليبيين بالعودة للحوار؟
هل تنجح ستيفاني خوري في إقناع الليبيين بالعودة للحوار؟
هيئة إسرائيلية: إعادة جثث 6 محتجزين في غزة "ليست انتصارا"
هيئة إسرائيلية: إعادة جثث 6 محتجزين في غزة "ليست انتصارا"
إسرائيل: لا ندرس قبول نشر قوة دولية في محور فيلادلفيا
إسرائيل: لا ندرس قبول نشر قوة دولية في محور فيلادلفيا
الأونروا: إسرائيل أجبرت 250 ألف غزي على النزوح خلال الشهر الجاري
الأونروا: إسرائيل أجبرت 250 ألف غزي على النزوح خلال الشهر الجاري
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC