سقوط صاروخ أطلق من لبنان على منزل في مستوطنة "زرعيت" | إرم نيوز

سقط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، اليوم الخميس، على أحد منازل مستوطنة زرعيت في منطقة الجليل الأعلى.

وأعلنت ميليشيا حزب الله شن 10 هجمات على أهداف عسكرية شمال إسرائيل، وفقًا لما أوردت وكالة "الأناضول".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "منزلا في زرعيت أصيب بشكل مباشر، وتعرض لأضرار مادية جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان"، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل؛ جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

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في حين أعلن "حزب الله" شن 10 هجمات على جنود ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل حتى الساعة 16:00 ت.غ من اليوم الخميس، بما يشمل استهداف مبانٍ يستخدمها جنود في مستوطنة زرعيت.

وقال الحزب، عبر سلسلة بيانات نشرها على منصة "تلغرام"، إن هجماته شملت كذلك "استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنتي المنارة والمطلة بالأسلحة ‏المناسبة، وقصف ثكنة برانيت الإسرائيلية بقذائف المدفعية الثقيلة".

وبيّن أنه استهدف أيضا "مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها موقعا المرج والغجر، بالأسلحة المناسبة، وموقع المالكية بقذائف المدفعية"، و"تموضعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة".

ولفت إلى أنه "شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود إسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة"، و"التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام العسكري بمسيرة انقضاضية".

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وكثَّفت إسرائيل غاراتها على قرى وبلدات جنوب لبنان، غداة أحد أكثر الأيام كثافة بالهجمات من جانب "حزب الله"، إذ رصد الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، إطلاق 60 صاروخا من لبنان.

وتتأهب إسرائيل منذ 3 أسابيع لرد انتقامي من "حزب الله" على اغتيالها القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، في العاصمة اللبنانية بيروت في الـ30 من يوليو/ تموز الماضي.