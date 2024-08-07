تعرضت القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا لهجوم صاروخي، حسبما ذكر مصدر خاص لـ"إرم نيوز".

وأوضح المصدر الذي ينتمي لأحد الفصائل المسلحة العراقية المتمركزة قرب دير الزور السورية، إن "القوات الأمريكية في حقل عمر النفطي في ريف دير الزور بسوريا قد تعرضت لقصف بعدة صواريخ كاتيوشا، أصابت الجزء الجنوبي والشمالي من القاعدة".

وأكد المصدر أنه "سمع وشاهد مجموعة من الصواريخ، وهي تنفجر داخل الحقل النفطي الذي تتخذ منه القوات الأمريكية قاعدة لها".

ولم يؤكد المصدر، أو ينفي وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية من عدمها.

ومنذ تشرين الأول عام 2023 تتعرض القوات الأمريكية في قواعد عديدة في كل من سوريا والعراق إلى هجمات صاروخية من قبل الفصائل المسلحة العراقية والسورية الموالية لإيران، رداً على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.