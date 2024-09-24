"الخطوط القطرية" تعلّق رحلاتها من وإلى بيروت

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء، أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

وقالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان نقلته "فرانس برس"، إنه "نظرًا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتًا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى الـ25 من أيلول/سبتمبر".

وأضافت "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".

أخبار ذات علاقة هل نقلت إسرائيل دبابات إلى الحدود اللبنانية؟

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الاثنين 492 قتيلًا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط القطرية منع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة "بايجرز" واتصال لاسلكي في طائراتها، بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية.