مسؤول أممي يدق "ناقوس الخطر" في غزة أكثر من أي وقت مضى

دق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى خلال الحرب في غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة "إكس"، إن النظام الصحي "جاثٍ على ركبتيه" في قطاع غزة، إذ باتت معظم المستشفيات في الشمال خارج الخدمة، بينما تعمل مستشفيات الجنوب بطاقتها القصوى مع تدفق آلاف الجرحى وباتت على وشك الانهيار.

وفرضت إسرائيل "حصارا كاملا" على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر، ما تسبب في نقص خطير في المياه والغذاء والدواء والكهرباء.

في المقابل لا يتوفر لمحطات تحلية المياه ولا المستشفيات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وكانت "إرم نيوز" في غزة، نقلت عن مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس، ناهض أبو طعيمة، دعوته لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية الدولية والمجتمع الدولي، إلى إمداد مستشفيات جنوب القطاع بالمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمستشفيات، وإقامة مستشفيات ميدانية لمساعدة القطاع الطبي المتهالك في غزة.

وقال أبو طعيمة لـ"إرم نيوز"، إن "غرف العمليات ممتلئة عن آخرها والطواقم الطبية الجراحية تعمل دون توقف.. نعاني من نقص حاد وقرب نفاد المواد والمستلزمات الطبية لا سيما تلك المستخدمة في غرف العمليات وقسم العناية المكثفة".