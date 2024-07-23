قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، إن تقريرا صحفيا ذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلتقي بالرئيس السوري، بشار الأسد، "غير صحيح".

ونقلت صحيفة "الصباح" اليومية التركية عن مصدر مطلع قوله، إن مثل هذا الاجتماع ربما يعقد في أغسطس/ آب، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون وسيطا في المحادثات.

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وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي كان يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين، أمس الإثنين، بعد نشر التقرير، عدم وجود مثل هذه الخطة.

وتساند تركيا المعارضة السورية منذ اندلاع الحرب عام 2011، في حين أن روسيا حليفة رئيسية للأسد في ساحة المعركة وساعدته على استعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد.