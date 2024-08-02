علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، على التهديدات الإيرانية بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على أراضيها، بالقول إن واشنطن تعيد تقييم وضع قواتها في المنطقة.

وقال كيربي لشبكة "سي إن إن"، الجمعة، إن الولايات المتحدة "تعيد دائما تقييم وضع قواتها في الشرق الأوسط للتأكد من أن لدينا ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا وقواتنا ومنشآتنا، وعن حلفائنا وشركائنا، مثل إسرائيل".

وأوضح كيربي: "لقد سمعنا المرشد الأعلى (الإيراني علي خامنئي) بصوت عال وواضح أنه ينوي الانتقام لمقتل زعيم حماس في طهران، وأنهم يريدون شن هجوم آخر على إسرائيل".

وأضاف: "لذلك يجب علينا التأكد من أن لدينا الموارد والقدرات المناسبة في المنطقة. وزارة الدفاع تعمل على ذلك. وأنا لست في وضع يسمح لي بالحديث عن هذا الأمر بأي تفاصيل في هذه المرحلة".

وكانت طهران تعهدت بالرد على مقتل هنية، وتوعد مسؤولون إيرانيون إسرائيل بـ"الندم" على "جريمتها"، على حد قولهم.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إن إيران ستستخدم "حقها المشروع في اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد إسرائيل، مهددًا تل أبيب بـ "ندم أبدي"، بحسب بيان سابق للخارجية الإيرانية.

كما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال مراسم تشييع إسماعيل هنية في جامعة طهران، بأن إسرائيل "ترتكب خطأ إستراتيجيًّا".

حمّل قاليباف واشنطن المسؤولية عن "جرائم إسرائيل"، معللًا ذلك بأن الولايات المتحدة "على دراية بها (الجرائم)" وأنها على "تنسيق تام" مع إسرائيل، مهددًا تل أبيب بدوره بأن "تدفع ثمنًا باهظًا"، وفق تعبيره.