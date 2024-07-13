في تحدٍ لسموتريتش.. "تيك توك" يحذف فيديو يعارض صفقة بين إسرائيل وحماس

أزالت منصة "تيك توك" مقطع فيديو يعارض صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس، في خطوة اعتبرتها صحيفة "معاريف" العبرية تحديا لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.

وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن المنصة قامت بحذف مقطع فيديو نشره شباب إسرائيليون من حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه سموتريتش.

ويأتي الفيديو احتجاجًا على صفقة الرهائن التي من المقرر أن يتم بموجبها إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، معتبرين أن الصفقة "غير شرعية".

وقالت الصحيفة إن منصة "تيك توك" قامت بإزالة الفيديو الذي نشره شباب "الصهيونية الدينية"، ويدعون خلاله إلى معارضة صفقة الرهائن لما لها من "عواقب وخيمة"، وفق قولهم.

كما دعوا إلى عدم الخروج من غزة دون تحقيق "النصر الكامل"، الأمر الذي دفع "تيك توك" لتحذير أولئك الشباب بحظر حساباتهم إذا تكرر هذا الأمر.

وجاء في مقطع الفيديو المحذوف أن "حماس تقوم بالفعل بترميم البنية التحتية المدمرة، وحفر الأنفاق".

وتظهر في الفيديو صورة زعيم حماس داخل القطاع، يحيى السنوار، مبتسمًا، وبجانبها تعليق: "حماس تعلن النصر".

ويحذر الفيديو من مهاجمة حماس مستوطنة سديروت، واندلاع "موجة من الرعب" في الضفة الغربية" بسبب تعزيز قوة حماس.

وقال إن الصفقة تعني "سقوط العديد من الجنود" الإسرائيليين، بينما يظهر السنوار "وهو يتباهى بقوة حماس".

وينتهي الفيديو بتعليق يقول: "ممنوع مغادرة غزة دون نصر كامل، ممنوع عقد صفقة غير شرعية مع حماس".