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مسؤول أمريكي: واشنطن ساعدت إسرائيل في تتبع هجمات "حزب الله" | إرم نيوز

العالم العربي

مسؤول أمريكي: واشنطن ساعدت إسرائيل في تتبع هجمات "حزب الله"

مسؤول أمريكي: واشنطن ساعدت إسرائيل في تتبع هجمات "حزب الله"
تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب اللهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 6:38 م

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في تتبع هجمات ميليشيا حزب الله في وقت مبكر من صباح الأحد، إلا أنه لم يكن للجيش الأمريكي أي دور في الضربات الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على لسان المسؤول قوله : "نواصل مراقبة الوضع من كثب، ونظل في وضع جيد ومستعدين لدعم دفاع إسرائيل عن نفسها من هجمات إيران وأي من وكلائها".

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جاء ذلك في الوقت الذي عزز فيه الجيش الأمريكي، خلال الأسابيع الماضية، وجود قواته في الشرق الأوسط، وأرسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة لتنضم إلى "ثيودور روزفلت"، كما أرسل أيضًا سربًا من الطائرات "أف-22 رابتور" التابعة لسلاح الجو، ونشر غواصة مزودة بصواريخ كروز.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، صباح الأحد، شن هجوم تخلله إطلاق عدد كبير من المسيرات و"أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا" على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، في إطار ردها على مقتل القيادي البارز فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية في 30 يوليو/ حزيران الماضي.

من جانبه، شن الجيش الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان لمنع "هجوم كبير" من الميليشيا المدعومة من طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه دمر "آلاف منصات" إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك في سلسلة ضربات واسعة فجر الأحد، شاركت فيها "نحو 100 طائرة" حربية.

لبنانحزب اللهإسرائيلأمريكا

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