تدرس الحكومة الإسرائيلية شنَّ عمليات عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في الأراضي اليمنية، وذلك ردًا على استهدافها تل أبيب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت مبنى في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

وقالت الصحيفة العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس بجدية مع أعضاء حكومته، خطط الرد على ميليشيا الحوثي، مثلما عقد اجتماعًا طارئًا مع قادة الأجهزة الأمنية، عقب الهجوم على تل أبيب.

وأوضحت أن نتنياهو طرح خطة لتنفيذ هجوم عسكري على مواقع حوثية في اليمن، لأول مرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم إنه "سيكون هناك رد إيجابي على استهداف الحوثيين لتل أبيب بطائرة مسيرة".

أخبار ذات علاقة الأخطر منذ 7 أكتوبر.. ماذا وراء هجوم الحوثيين الأخير على إسرائيل؟

ولفتت إلى أن الطائرة المسيّرة التي استخدمت في هجوم تل أبيب، إيرانية الصنع من طراز "صمد 3".

وقالت تقارير إسرائيلية، إن هدف الطائرة المسيّرة الأصلي كان السفارة الأمريكية.

وتشن ميليشيا الحوثي هجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، وتنفذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على الدولة العبرية، عقب اندلاع حرب غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2023.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إنها "على علم بهجوم المسيرة الذي تبناه الحوثيون"، مشيرة إلى عدم تضرر مبنى السفارة أو إصابة أي من أعضاء طاقهما.

وأرجع الجيش الإسرائيلي الفشل في اعتراض المسيّرة الحوثية إلى"خطأ بشري"، وفق الإعلام العبري.