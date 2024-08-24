أفاد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن عمليات التجنيد لصالح حركة حماس وجناحها المسلح، كتائب القسام ارتفعت بشكل ملحوظ في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في لبنان.

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤولين لبنانيين وآخرين من حماس قولهم، إن مئات المجندين الجدد انضموا إلى صفوف حماس في الأشهر الأخيرة، في المخيمات الـ12 المنتشرة في لبنان، ومنها مخيم عين الحلوة الذي يعد واحدا من أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صحفييها، وخلال زيارة نادرة إلى عين الحلوة، لاحظوا انتشار ملصقات تحمل صورة الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كل مكان.

وبينت أن العديد من شبان المخيم قالوا إن هذه المرة الأولى التي يشعرون فيها بالأمل، مشيرة إلى أن الكثير منهم يعرف العشرات من أفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين انضموا إلى حماس منذ بداية الحرب في أكتوبر.

وعلى الرغم من أن عمليات التجنيد هذه لن تؤثر كثيرا على الوضع في غزة؛ لأن دخول الأراضي هناك صعب للغاية، ولكنه يعزز حظوظ حماس في لبنان، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن المجندين عادة ما يبقون داخل مجتمعاتهم ليساعدوا في إدارة الشؤون المحلية، وأحيانا يقتربون من الحدود الجنوبية للبنان لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

الجيش اللبناني بعيد

ومخيم عين الحلوة، الذي يقدر عدد سكانه بـ 80 ألف نسمة متواجدين داخل منطقة مساحتها أقل من كيلومتر مربع في صيدا، بينت الصحيفة، أن هناك الكثير من الرجال المستعدين للعمل ضد إسرائيل وفقا للمسؤول السياسي لحركة حماس في صيدا أيمن شناع.

ومنذ سنوات، حظر الجيش اللبناني دخول الصحفيين إلى عين الحلوة، حيث تتقاتل الفصائل المسلحة مع بعضها البعض، ومع الجيش اللبناني للسيطرة على المنطقة.

وبموجب اتفاق دولي سابق، يبقى الجيش اللبناني بعيدا عن الأحياء الفلسطينية، التي تعمل شبه مستقلة، لكن في الأحياء الفلسطينية مثل عين الحلوة، تعمل مجموعات فلسطينية متعددة ولها تأييدها، بعضها علماني والبعض الآخر، بما في ذلك حماس، يتبنى أيديولوجية إسلامية.

وتمكن صحفيو "نيويورك تايمز" من دخول المخيم، محاطين بحشد من المشيعين خلال جنازة المسؤول في حماس سامر الحاج، الذي قُتل هذا الشهر في غارة جوية إسرائيلية.

بالإضافة لصور أبو عبيدة، كان هناك انتشار واضح لصور قائد حركة حماس السابق إسماعيل هنية الذي اغتيل مؤخرا، وكذلك القائد الجديد يحيى السنوار، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن شعبية الجماعات العلمانية التي هيمنت على الحركة الفلسطينية لفترة طويلة، تشهد حاليا حالة من التراجع.

ومنذ بدء التصعيد بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل على وقع الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، استهدفت إسرائيل مرارا قياديين من حركة حماس أو متعاونين معها في لبنان.

ويُعرف مخيم عين الحلوة بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.