خبراء إسرائيليون: تل أبيب تحارب "حزب الله" دون إستراتيجية

حذر خبراء عسكريون إسرائيليون من "غياب الإستراتيجية" لدى كل من الجيش والقيادة السياسية في إسرائيل، بشأن الحرب مع "حزب الله"، رغم "الإنجازات التكتيكية".

وقال الخبراء، في تصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن هناك "فجوة إستراتيجية" بين إسرائيل و"حزب الله" في إدارة الحرب.

وأوضحوا أنه "رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش في القتال ضد حزب الله، فإن إسرائيل لا تزال تعمل دون إستراتيجية"، في إشارة إلى عدم وضوح الأهداف المحددة من الحرب.

سؤالان أساسيان

وبحسب الصحيفة، فإن مسألة الإستراتيجية الإسرائيلية على الساحة اللبنانية تتقاطع مع سؤالين أساسيين: الأول، كيف تؤدي كل الإنجازات التكتيكية إلى تحقيق هدف إعادة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم؟ والسؤال الثاني: كيف يمكن أن تؤدي هذه الإنجازات إلى نهاية الحرب؟

وذكرت "يسرائيل هيوم" أن السؤالين متشابكان، مؤكدة عدم وجود خطة وآلية نهائية جاهزة الآن لإنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن بيروت من جهتها ترى أن عوامل القوة المؤثرة مثل الولايات المتحدة، ليست حاليًّا في موقع قادر على إملاء إنهاء الحرب من خلال ضمان مستقبل مستقر.

زخم الاستنزاف

ووفقًا للصحيفة، تركز إستراتيجية "حزب الله" على محاولة الحفاظ على زخم الاستنزاف.

وقالت: "يمكن أن يبقى ذلك في يد حزب الله، حتى لو عمل الجيش الإسرائيلي على الأرض، واستقر في الليطاني".

وأوضحت الصحيفة أن كل ما يحتاجه الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، من أجل الحفاظ على الاستنزاف هو مخزون كبير بما فيه الكفاية من الصواريخ والقذائف والطائرات دون طيار، مؤكدة أن هذه الأسلحة موجودة بالفعل، وأن "حزب الله" مستمر بإطلاقها نحو إسرائيل.

وفي المقابل، قالت الصحيفة إن الإستراتيجية الإسرائيلية تلتزم بتحقيق هدف يسهل فهمه، ولكن تحقيقه معقد، وهو إعادة مستوطني الشمال في ظل ظروف أمنية كافية.

ورأت أنه بالنظر إلى الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف، فإن "العلاقة بين الإنجاز التكتيكي التراكمي وتحقيق الهدف الإستراتيجي معقدة".

العلاقة مع واشنطن

وشددت الصحيفة على ضرورة أن تحافظ الإستراتيجية الإسرائيلية على تقاربها مع الولايات المتحدة "وتوقعات واشنطن التي لا تزال تترقب من إسرائيل تجنب التصعيد والتوصل إلى تسوية دبلوماسية".

وعلى الصعيد الداخلي، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية والقيادة الأمنية لاحظتا التغير الذي طرأ على الرأي العام الإسرائيلي، الذي لم يعد مستعدًا لتحمّل ديناميكية حرب الاستنزاف.

وختمت "يسرائيل هيوم" بالقول إن "المعركة ستكون طويلة ومعقدة في ظل حرب بلا خيار"، وفقًا لوصفها.