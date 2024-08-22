اعتبرت هيئة أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، الخميس، أن إعادة الجيش جثامين 6 منهم "ليست انتصارا، بل فشلا لقيادة الدولة"، مطالبين بـ"صفقة تبادل" لاستعادتهم جميعا من القطاع الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية وفقا لـ "الأناضول": "إعادة الجثث الست ليست صورة للانتصار، بل صورة للفشل التام لقيادة الدولة".

وأضافت: "لقد عاد المختطفون الستة، الذين كان من المفترض أن يعودوا أحياء، في نعوش".

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 من أسراه كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في عملية مشتركة مع الشاباك.

وتابعت الهيئة: "بعد 10 أشهر ونصف من الحرب، التي يعاني فيها المختطفون ويموتون يوميا، يعلم الجميع أن استعادتهم جميعا لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إبرام صفقة (تبادل مع حماس)".

وسبق لهيئة البث القول، الثلاثاء، إن الإسرائيليين الستة "كانوا على قيد الحياة" في 7 أكتوبر الماضي عند نقلهم من المستوطنات المحاذية لغزة إلى داخل القطاع.

لكنها لم توضح أين عثر الجيش الإسرائيلي على الجثث وكيف أخرجها من القطاع، فيما لم تعلق حركة حماس فورا على هذا التطور.