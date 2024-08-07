كشفت مصادر عسكرية لبنانية رفيعة المستوى، لـ"إرم نيوز" أن الولايات المتحدة وضعت 18 يختا على شواطئ خليج جونية شمالي العاصمة اللبنانية بيروت على أهبة الاستعداد، لإجلاء الرعايا الأمريكيين الموجودين لبنان، في حال التصعيد على الجبهة اللبنانية بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل.

وأوضحت المصادر أن مجموعة اليخوت التي ترسو على شاطئ جونية بالتحديد في محيط ناد عسكري بحري مجهزة لنقل الدبلوماسيين الأمريكيين والعاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية ومقتنياتهم، بالإضافة إلى الرعايا الموجودين حتى الآن في لبنان، وذلك في حال تعرض مطار رفيق الحريري الدولي للقصف الإسرائيلي أو تعطل حركة الملاحة الجوية في لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن تلك اليخوت عليها عناصر من القوات الخاصة الأمريكية بغرض تسريع وتيرة نقل الرعايا في حال أي مستجدات تمنع السفر من لبنان عبر الجو. وتخضع تلك اليخوت للمتابعة والتواصل مع قطع بحرية أمريكية موجودة قرب الشواطئ اللبنانية.

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وقالت المصادر إن عملية الإجلاء من هذا النوع ليست جديدة على الجانب الأمريكي أمام السواحل اللبنانية، إذ تكررت أيضا عبر شواطئ خليج جونية في مناسبات تاريخية منها أزمة 1958، وأيضا في حصار بيروت من القوات الإسرائيلية في عام 1982، وفي حرب "تموز" بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

الجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية، أعلنت السبت الماضي، أن شركات طيران ألغت أو علقت رحلاتها إلى لبنان، إلا أن خيارات الطيران التجاري لا تزال متوفرة حتى الآن.

وكانت الخارجية الأمريكية طالبت مواطنيها في لبنان أخيرا بعدم الاعتماد عليها في عملية إجلائهم خلال حالات الأزمات، وأوصت من يختار عدم مغادرة لبنان من رعاياها إعداد خطط طوارئ للاحتماء في أماكن سكنهم.

وقالت الخارجية في بيان صادر عن سفارتها في لبنان، السبت الماضي: "تشير السفارة الأمريكية إلى أن العديد من شركات الطيران علقت أو ألغت رحلاتها، وبيعت العديد من الرحلات، ومع ذلك، لا تزال خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان متاحة".

ولفتت إلى أنه يمكن للأمريكيين الذين يفتقرون إلى الأموال للعودة إلى الولايات المتحدة الاتصال بالسفارة للحصول على المساعدة المالية من خلال قروض الإعادة إلى الوطن.

وأوصت السفارة رعاياها الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لمدة طويلة من الزمن.