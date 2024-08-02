قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران تم بواسطة عبوة ناسفة زرعها عدد من عملاء الموساد داخل الأراضي الإيرانية.

وتأتي رواية "معاريف" مشابهة للرواية التي قدمتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وبما يخالف الرواية الشائعة حتى الآن بأن العملية تمت من خلال صاروخ موجه من خارج إيران.

تفاصيل العملية

وبحسب "معاريف"، فقد تم القضاء على هنية، الذي كان يقيم في مقر إقامة الحرس الثوري الإيراني، عن طريق تفعيل عبوة ناسفة عن بعد.

وأوضحت أن هنية أقام في بيت الضيافة الواقع في حي مرموق شمال طهران، والذي يديره ويحميه الحرس الثوري. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استضافة هنية هناك، وهو ما سمح لعملاء الموساد بالتحضير لذلك مسبقًا.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار هز المبنى وتحطمت عدة نوافذ وتسبب في انهيار جزئي للسور الخارجي، كما أحدث ضجيجًا كبيرًا، ما أثار استغراب الطواقم الإيرانية في المبنى التي سارعت نحو غرفة هنية، وحاولت إنقاذه لكن المحاولات باءت بالفشل.

وذكرت "معاريف" أن غرفة زياد النخالة، زعيم حركة الجهاد الإسلامي، كانت في مكان قريب، ولحقت بها أضرار طفيفة، كما وصل خليل الحية، نائب زعيم حماس في قطاع غزة، الذي كان في طهران أيضًا، إلى مكان الحادث وشاهد جثة هنية.

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وأكدت أن العبوة تم تفعيلها عن بعد من قبل عملاء الموساد الذين كانوا داخل الأراضي الإيرانية وقت الانفجار، وذلك بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بوجود هنية في غرفته.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الاغتيال تمت على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها طهران خلال أداء الرئيس الإيراني اليمين الدستورية، برفقة كبار المسؤولين الحكوميين، والقادة العسكريين، وغيرهم من كبار الشخصيات من 86 دولة.