مطار بيروت بلا كهرباء.. توترات المنطقة تضع لبنان تحت جنح الظلام

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، اليوم السبت، انقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في البلاد بينها المطار، المرفأ، ومضخات مياه.

وأكدت المؤسسة، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود، فيما أكد مدير مطار بيروت أن المطار يؤمن الكهرباء حاليا عبر المولدات.

وبينت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها أنها "ستقوم مجدداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسرياً، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم بعد ذلك إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجياً إلى ما كانت عليها".

وبحسب البيان، دخل لبنان ظهر اليوم السبت في العتمة الشاملة بعد "خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل".

وقالت المؤسسة: "ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة من أية مستجدات فيما يخص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".