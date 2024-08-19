أكد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، "عدم الحاجة إلى مفاوضات جديدة لوقف الحرب في غزة، وإنما للاتفاق على آلية تنفيذ للاتفاق الحالي".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة إن "بلينكن يقول إن نتنياهو يقبل مقترحاً محدثاً يثير الكثير من الغموض؛ لأنه ليس ما عرض علينا ولا ما اتفقنا عليه.

وشدد حمدان، خلال مقابلة متلفزة، على أن "حديث نتنياهو عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناعه بالاتفاق".

وأضاف أن "الوسطاء سيبلغون بلينكن أن حركة حماس تحترم التزاماتها وما وافقت عليه في 2 يوليو الماضي"، منوهاً إلى أن "كل ما يفعله الجانب الأمريكي هو شراء للوقت من أجل استمرار الإبادة الجماعية في غزة".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن حمدان، قوله بعد اللقاء، إن "حماس أكدت بالفعل للوسطاء بأنها لا تحتاج إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه، ونحتاج إلى تطبيقه، ويستند إلى مقترح بايدن أيضاً".

وعن حديث بلينكن بشأن قبول نتنياهو المقترح المحدث، قال حمدان للوكالة: "حديث بلينكن يثير التباسات كثيرة؛ لأنه ليست الورقة التي قدمت لنا، وليست التي وافقت عليها حركة حماس".

وأكد حمدان أن رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار "كان مواكباً لعملية التفاوض وكان مباركاً لها وكان شريكاً في صناعة القرارات المتعلقة بها".