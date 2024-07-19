أعلن فصيل عراقي مسلح، أنه استهدف موقعاً عسكرياً في حيفا بإسرائيل عبر صاروخ "كروز" مطور.

وقال بيان صادر عن جماعة تحمل اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إن أفرادها "هاجموا هدفًا عسكريًا في حيفا بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)".

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وأكد الفصيل المسلح في بيانه أن عملياته "ستستمر في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، بحسب وصفه.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان ميليشيا الحوثي اليمينة مسؤوليتها عن استهداف مبنى قريب من ملحق تابع للسفارة الأمريكية في تل أبيب بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي حدث الساعة 03:12 (00:12 بتوقيت غرينتش)، نُفذ "بمسيرة كبيرة جدًا يمكنها التحليق لمسافات طويلة". كما أضاف أن المسيرة رُصدت، لكن "خطأ بشريًا" تسبب في عدم انطلاق منظومة الدفاع التي تُشغَّل تلقائيًا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، شنت الفصائل العراقية عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في البلاد خلال الأشهر الماضية. وأطلقت أيضًا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، إلا أنها لم تؤدِّ إلى آثار تذكر.