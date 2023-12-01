الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 رهائن في غزة وإبلاغ عائلاتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أنه تأكد من مقتل خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن الدولة العبرية استعادت جثة أحدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بمقتلهم".

وأضاف، أنه "من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".