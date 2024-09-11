طيران أمريكي يقصف مواقع ميليشيات عراقية في دير الزور شرقي سوريا

نفذت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الخميس، عدة غارات جوية على عدد من مواقع الفصائل والمليشيات المسلحة العراقية الموالية لإيران في دير الزور شرقي سوريا.

وقال مصدر في إحدى الفصائل العراقية المسلحة لـ "إرم نيوز"، إن "الطيران الأمريكي شنّ غارات جوية استهدفت عدة مقرات عسكرية في بلدة خشام بدير الزور شرقي سوريا".

وأضاف، أن "الهجوم استهدف فصائل عراقية تنتشر ضمن مناطق دير الزور الشرقي"، مؤكدا أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية فيما سُجلت خسائر مادية".

بالتزامن مع ذلك، أفاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بتحليق طائرتين مروحيتين في سماء القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" النفطي وبلدتيْ "الشحيل" و"الحوايج" شرقي "دير الزور".

وتنتشر الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران فضلاً عن (حزب الله) اللبناني على طول الحدود العراقية السورية بدأ من حدود الحسكة وصولاً إلى التنف غرباً".

وتأتي الغارات الأمريكية رداً على استهداف قواعدها في ريف دير الزور الشرقي في سوريا والحسكة وقاعدة "التنف" من قبل الفصائل المسلحة العراقية التي تنتشر في تلك المنطقة.