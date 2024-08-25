ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأحد، أن "الهجوم الاستباقي" الذي شنته إسرائيل على "حزب الله" اللبناني، أعقبته رسالة من تل أبيب للتنظيم مفاداها بأن "العملية انتهت ولا نية لتوسيع الهجمات".

وقالت الصحيفة، إن "الضربة الاستباقية الإسرائيلية أحبطت هجومًا أكثر شمولًا، إذ خطط حزب الله لضرب منشآت استراتيجية بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى في إسرائيل، بما في ذلك مقر جهاز الموساد، وقاعدة الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وردًا على ذلك، دمر الجيش الإسرائيلي منصات الإطلاق التابعة للتنظيم".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن "حزب الله خطط لإطلاق آلاف الصواريخ على مئات الأهداف العسكرية والاستراتيجية في البلادة".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "بعض هذه المقذوفات كانت متجهة بالفعل لضرب وسط البلاد، لكن معظمها كان مُجهزا لاستهداف شمالي البلاد. وبسبب الضربة الاستباقية، بدأت هجمات حزب الله، وكانت أصغر مما كان مخططًا له، على الرغم من أنها كانت واسعة النطاق وغير عادية للغاية".

ويقدر الجيش الإسرائيلي، أن "حزب الله يقيّم الوضع حاليًا ويدرس نتائج الهجوم. وفي هذه الأثناء وصلت رسالة من إسرائيل مفادها بأن الحدث قد انتهى، وليس هُناك نية لتوسيع العملية، ومع ذلك، ادعى التنظيم أن هذه كانت مجرد المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر".