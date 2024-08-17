نفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، اعتزامها تعديل قانون الانتخابات.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن رئاسة الجمهورية تنفي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات، عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع معدل لقانون الانتخابات.

وأضاف البيان: "إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين، في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية؛ من أجل السير قدماً بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".