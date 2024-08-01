إسلام حمزة

كشف مسؤول إسرائيلي كبير لقناة إسرائيلية عن موقف واشنطن من عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المسؤولين الأمريكيين "لم يؤيدوا عمليات الاغتيال، لكنهم لم يكونوا غاضبين أيضا".

وذكرت قناة i24NEWS أن المسؤول، الذي قالت إنه طلب عدم كشف هويته، أشار إلى "أنهم (الأمريكيون) يدركون أن هذه عملية جراحية ودقيقة".

وينفي مسؤولون أمريكيون، في مقدمتهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، علمهم بعمليات اغتيال إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، فيما لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.