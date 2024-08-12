توفي رئيس الحرس الوطني في الكويت، الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 98 عامًا.

ونعى الديوان الأميري في البلاد، الشيخ سالم الصباح الذي يعد عميد أسرة آل الصباح الحاكمة للكويت، موضحًا أن الدفن سيكون بعد صلاة المغرب.

وترأس الشيخ سالم الصباح، الحرس الوطني في الكويت عام 1967، وظل في منصبه حتى إعلان وفاته اليوم الاثنين.

ولد الشيخ سالم الصباح العام 1926، وبعد مسيرة تعليمية في البلاد، بدأ حياته المهنية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وتولى العديد من المناصب الحكومية.

وشغل الشيخ سالم الصباح في حياته، منصب نائب رئيس دائرتي البلدية والأشغال العامة 1956، ورئاسة مجلس الإنشاء 1959، ورئاسة المجلس البلدي 1960، ووزير الأشغال العامة بين عامي 1962 م -1964.

وفي العام 1967، تم تعيينه في منصب رئيس الحرس الوطني، وبعد عامين، شغل منصب عضو مجلس الدفاع الأعلى، وفي العام 2005 تم تعيينه عضوًا في مجلس الأمن الوطني.