قُتل 6 جنود يمنيين، بينهم قيادي أمني، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات أمنية وأخرى عسكرية في محافظة أبين، جنوبي البلاد؛ نتيجة سوء التنسيق العملياتي.

وقال مصدر أمني في القوات الجنوبية المسلحة، لـ"إرم نيوز": إن "وحدات أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني، متمركزة في حاجز أمني قرب بلدة "القوز"، شرقي مديرية مودية، اشتبكت مع إحدى عربات اللواء الخامس في قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي كانت تقل على متنها جنودًا مسلحين يرتدون الزي المدني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وذكر المصدر أن الوضع المتوتر وحالة الاستنفار الأمني التي تشهدها المناطق الشرقية من مديرية مودية، في محافظة أبين، إلى جانب سوء التنسيق العملياتي بين الوحدات الأمنية والعسكرية، تسبب بحدوث الخطأ الجسيم.

وبحسب المصدر، فإن الاشتباك أدى إلى مقتل 2 من أفراد قوات الحزام الأمني، بينهم قائد القوات في مديرية المحفد، إضافة إلى 4 قتلى من جنود قوات العمالقة الجنوبية، وعدد من الجرحى من الجانبين.

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وانفجرت، الجمعة الماضية، سيارة ملغمة يقودها شخص انتحاري، مستهدفة موقعًا عسكريًا تابعًا للواء الثالث دعم وإسناد، ما أدى إلى مقتل 16 جنديًا وإصابة آخرين في الهجوم الذي تبناه رسميًا تنظيم "داعش" الإرهابي، في جزيرة العرب.

ومنذ العام 2022، تخوض القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ووحدات أمنية حكومية، حملة أمنية ضد "تنظيم داعش" في محافظتي أبين وشبوة المتجاورتين، تمكنت خلالها من تطهير معاقل استراتيجية يسيطر عليها التنظيم منذ عقود.