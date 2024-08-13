اعتبرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن قرار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط أمر "غير معتاد".

ونقلت عن الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، أن "إعلان الوزير أوستن وصول الغواصة (يو إس إس جورجيا) إلى المنطقة، يرسل إشارة الردع لجهات عديدة بالشرق الأوسط".

وقال هيرتلينغ تعليقًا على الإعلان: "أولًا، هذه المجموعة الضاربة قادمة من المحيط الهادئ، وهي مجموعة حاملة (أبراهام) لينكولن الضاربة، وسوف تنتقل كل هذه المسافة لتعزيز مجموعة روزفلت الموجودة بالفعل في البحر المتوسط".

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وبعد تهديدات إيرانية، سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال غواصة قاذفة للصواريخ ومجموعة حاملة طائرات ومقاتلات لإظهار دعمها لحليفتها الرئيسة إسرائيل.

وتوعّدت إيران وحليفها حزب الله بالانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضربة في طهران، بعد ساعات من مقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

والإثنين، توقع البيت الأبيض أن إيران قد تشن هجومًا "كبيرًا" على إسرائيل هذا الأسبوع.