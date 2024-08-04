فنّد قيادي في أحد الفصائل المسلحة العراقية، الرواية الأمريكية حول مصرع اثنين من جنودها في العراق في "عملية غير قتالية".

وقال القيادي، لـ"إرم نيوز"، رفض ذكر اسمه أو فصيله المسلح إن "القوات الأمريكية تتحدث عن وفاة اثنين من جنودها ينتميان إلى الحرس الوطني في ولاية جورجيا، بحادثين منفصلين في بغداد، لكنها لم تتحدث وتفصح عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتهما".

وأضاف أن "الرواية الأمريكية غير حقيقية، وأن أحدهما، على الأقل، لقي مصرعه في عملية أمنية معقّدة نفذتها مجموعة مسلحة، بينما كان يعمل ضمن فريق استطلاع ومراقبة وفق مهمة أوكلت له في العاصمة بغداد".

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ولم يكشف القيادي، اسم الجهة المسلحة المنفذة للعملية، ولا تفاصيل الهجوم الذي أدى إلى مقتل أو وفاة الجندي الأمريكي، واكتفى بالقول: "كل ما هناك أن الجانب الأمريكي "يداري"، على ما تعرض له أحد جنوده في بغداد".

وكانت القوات الأمريكية، قد أعلنت عن وفاة جنديين أمريكيين أثناء خدمتهما في بغداد، توفيا في "ظروف غامضة" وفي يوم واحد، الأربعاء الماضي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت، عن وفاة جنديين أمريكيين "ترافيس جوردان باميني، وآوين جيمس إليوت" 23 سنة، في حادثين منفصلين، كانا في "مهمة غير معلنة الموقع، في الشرق الأوسط.