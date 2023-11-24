غزة بأول أيام الهدنة.. دمار هائل في المباني وجثث متحللة بالشوارع

جثث في الشوارع

بدورها، قالت المواطنة شيماء أبو حصيرة، وهي من مدينة غزة ورفضت النزوح لجنوب القطاع، إنها "عادت مع بداية الهدنة الإنسانية في القطاع إلى منزلها بالقرب من مجمع الشفاء الطبي"، مشيرة إلى أنها "رأت أهوالا في طريقها للمنزل".

وأضافت أبو حصيرة، لـ"إرم نيوز": "رأينا جثثاً محللة وملقاة في الشوارع والطرقات، ودماراً هائلاً بالمباني السكنية"، قائلةً: "هذه المشاهد مروعة للغاية وفي العديد من شوارع غزة وتحديداً الوحدة والنصر".

وتابعت: "المشاهد مؤلمة للغاية، وغزة التي رأيناها مع بداية الهدنة ليست هي التي اعتدنا عليها على مدار السنوات الماضية، لقد تغيرت معالم المدينة ونحتاج سنوات طويلة من أجل إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق".

وأكدت أنه "خلال الساعات الأولى كان هناك تخوف من المواطنين فيما يتعلق بالتحرك في الشوارع، خشية من الاستهداف الإسرائيلي ولعدم معرفتهم بأماكن تواجد الدبابات؛ إلا أنه وبعد الظهيرة وخلال العصر كانت الأوضاع أفضل قليلاً".

وتابعت: "أحياء الرمال والنصر وتل الهوا دمرت بالكامل، وفي أحسن الأحوال تعاني الأبراج في تلك المناطق من دمار جزئي، وغزة تحتاج للمليارات من أجل عودة الحياة إليها".

وأشارت أبو حصيرة إلى أنه "ورغم الهدنة في غزة إلا أن المدينة تفتقر للمقومات الأساسية للحياة، إذ لا يوجد فيها إلا القليل من الأغذية، وهي بحاجة لمساعدات عاجلة من قبل المؤسسات الدولية، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من السكان لا تزال موجودة في المدينة".