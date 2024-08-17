أعلن الجيش الأمريكي تدمير زورق مسيّر تابع لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، قبالة محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن الزورق الذي استُهدِف خلال الـ24 ساعة الماضية "شكّل تهديدًا واضحًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

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وأشارت إلى أن هذا الإجراء اتُخذ لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".

وتشنّ ميليشيا الحوثي منذ أواخر العام الماضي هجمات عسكرية ضد السفن التجارية تحت مزاعم "الانتصار لغزة"، وشكّلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفًا دوليًا لحماية السفن، مستهدفةً المناطق العسكرية للحوثيين على الأراضي اليمنية.

وكان زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، قد أعلن الخميس الماضي مقتل 73 عنصرًا حوثيًا وإصابة 181 آخرين خلال الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.