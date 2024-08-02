نقلت وسائل إعلام، الجمعة، عن مصادر وصفتها بأنها "قريبة من حركة حماس"، أن إسرائيل تمكنت من اغتيال 5 قياديين من الحركة قبل نحو عشرة أيام.

وقالت إن الاغتيال طال اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحركة، و3 قادة عسكريين كانوا برفقتهما، وذلك في أحد أنفاق غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الشخصيتين اللتين تم اغتيالهما هما روحي مشتهى وسامح السراج، وكلاهما عضو في المكتب السياسي لحماس.

وقالت إن 3 مسؤولين عسكريين من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، قضوا في الغارة ذاتها، وهم عبد الهادي صيام، أحد قادة جهاز الاستخبارات في لواء غزة ومسؤول العمليات فيها لفترة من الوقت وأحد قادة النخبة، إلى جانب سامي عودة أحد قادة جهاز الأمن العام التابع للمستوى السياسي في حماس، وهو جهاز منفصل عن جهاز الاستخبارات التابع للقسام، وكذلك عن جهاز الأمن الداخلي الحكومي، ومحمد حديد أحد قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة.

تفاصيل العملية

أكدت مصادر الصحيفة أن طائرة إسرائيلية قصفت منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع هدفاً في محيط منطقة الصناعة جنوبي غرب مدينة غزة، إذ يوجد أسفله نفق، ما أدى إلى انهياره على من بداخله.

وأوضحت أن النفق كان قد قصف في بداية الحرب الحالية وتضرر جزئياً، وتم إصلاح بعض النقاط فيه، ثم نقلت القيادات المذكورة إليه منذ نحو شهر ونصف الشهر، في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت المصادر إنه منذ قصف النفق كانت هناك محاولات حثيثة لإنقاذ من بداخله، إلا أنه لم تستطع أية جهة القيام بذلك.

وكُلف 4 عناصر من كتائب القسام بالنزول إلى النفق بعد قصفه لمحاولة العثور على ناجين، أو على الأقل معرفة مصير من بداخله، إلا أنهم قضوا بداخله نتيجة السموم الكبيرة الناجمة عن الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل، بحسب الصحيفة.

ولاحقاً، تم تكليف 4 عناصر أخرى بالوصول إلى المكان، ليجدوا جثث العناصر السابقة، وكذلك جثث قيادات حماس.

وقالت المصادر إنه تم مساء الخميس دفن مشتهى والسراج والقياديين العسكريين الذين كانوا برفقتهما.

خسارة كبيرة

وذكرت "الشرق الأوسط" أنه باغتيال مشتهى يكون رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، فقد شخصية مقربة جداً منه، خصوصاً أنهما عاشا معاً في السجون الإسرائيلية لسنوات طويلة، وحُررا معاً في صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، كما تربطهما علاقة مميزة بمحمد الضيف وقيادة القسام.

كما يعدُّ سامح السراج شخصية بارزة في حماس، ومن الرعيل الثاني في الحركة ممن عايشوا سنوات ظهور الحركة ومراحل نموها وتطورها، كما أنه عضو في مكتبها السياسي منذ 3 دورات انتخابية، وفقا لـ"الشرق الأوسط".