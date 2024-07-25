أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الخميس، قبول ثلاثة مرشحين بشكل أولي لخوض الانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي، في مؤتمر صحافي إن ثلاثة مرشحين استوفوا الشروط القانونية، هم الرئيس عبد المجيد تبون، ويوسف أوشيش من حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحساني شريف عن حركة مجتمع السلم.

وكشف شرفي، أن السلطة رفضت ترشيح 13 شخصًا لأسباب لم يوضحها.

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ويُلزم قانون الانتخابات الجزائري، الراغبين بالترشح بتقديم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو برلمانية، أو 50 ألف ناخب في 29 ولاية على الأقل، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو/ تموز.

ومن المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسيّة المبكرة في 7 سبتمبر/ أيلول أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدًا لها.

وتركت السلطات المعنية للراغبين في الترشح للرئاسيات الذين رفضت ملفاتهم أن يقدّموا طعنًا في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

يجدر الذكر أن 16 راغبا في الترشح لانتخابات 2024، أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح)، طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) وأحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة) ومرشحين آخرين مستقلين.