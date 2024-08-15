أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه "قرر التوجه مع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة"، داعيًا زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتأمين وصوله وأعضاء القيادة إلى القطاع.

وقال عباس، في كلمة أمام البرلمان التركي: "لم تعد أمامنا حلول، فقررت التوجه مع أعضاء القيادة الفلسطينية لقطاع غزة، وبعد ذلك سأتوجه إلى القدس الشريف"، وأضاف أن "هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة هو اجتثاث الوجود الفلسطيني والتهجير القسري".

وقال عباس إن "غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، ولا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة"، وأعرب عن تقديره لمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية، قائلًا: "هذه المواقف متوافقة تمامًا مع المواقف الفلسطينية، وداعمة لها في كل المحافل".

كما أعرب عباس، عن "استغرابه من صمت المجتمع الدولي أمام المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مراكز الإيواء، والتي كان منها مجزرة مدرسة التابعين، التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد".

وتابع: "سنعيد بناء غزة وشعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، ولن يفلت القتلة ومجرمو الحرب من العقاب، وسنواصل نضالنا وكفاحنا لتحقيق العدالة في فلسطين، وسنواصل العمل الدؤوب مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، فضلاً عن الجمعية العامة ومجلس الأمن".

