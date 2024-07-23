كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الدوائر السياسية والعسكرية في إسرائيل تدرس خطة للانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة "موقف واضح يتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب من قطاع غزة كليًا، بما في ذلك شماليْ القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع"، في إطار صفقة تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين.

واجتمع غالانت مع رؤساء هيئة الأركان العامة و"الموساد" و"الشاباك"، وقالت الهيئة إن "الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة، لن تمكّن حركة "حماس" من إعادة بناء قدراتها بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق"، وفق تقديرها.

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "القرار أصبح الآن في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ولفتت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش انتقد هذا القرار، واعتبر أن رؤساء الأجهزة الأمنية "يقودون البلاد مرة أخرى إلى المفهوم نفسه".

ويتم التفاوض بين إسرائيل و"حماس" عبر وسطاء لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية، مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين من سجونها، لكنّ المفاوضات المعقدة تشهد تعثرًا وعقبات كثيرة للتوصل إلى اتفاق.