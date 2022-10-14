بعد اشتباكات خلفت 27 قتيلًا.. هيئة تحرير الشام تسيطر على عفرين

قالت فصائل مسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن مسلحين في شمال سوريا انتزعوا السيطرة على مدينة عفرين من مقاتلين مدعومين من تركيا هذا الأسبوع بعد اشتباكات خلفت نحو 27 قتيلًا.

ووفق بيانات من فصائل متصارعة، اشتعلت التوترات في وقت سابق من هذا الشهر بين فصيل مدعوم من تركيا ومقاتلين أكثر تشددًا، من بينهم هيئة تحرير الشام، الذراع السوري السابق لتنظيم القاعدة.

وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشام وحلفاءها سيطروا على مدينة عفرين، التي سبق أن انتزعت قوات مدعومة من تركيا السيطرة عليها من فصائل كردية في عام 2018.

وأوضح المرصد أن هيئة تحرير الشام سيطرت أيضًا على مجموعة من القرى والبلدات المجاورة في محافظة حلب بشمال سوريا هذا الأسبوع.

وأودى القتال بحياة 19 مسلحًا وثمانية مدنيين بينهم أطفال، بحسب المرصد.

وطالب مسؤولون محليون في مدينة اعزاز السكان بالصمود في وجه هيئة تحرير الشام، في حين طالب بيان مماثل من مدينة الباب تركيا وشخصيات المعارضة السورية بالتدخل وحفظ السلم.