ما زالت مسألة السيطرة على محوري فيلادلفيا، ونتساريم، واحدة من أبرز عقبات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في غزة، خاصة مع إصرار الحكومة الإسرائيلية في استمرار السسيطرة عليهما.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عماد شاهين إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مغادرة محوري فيلادلفيا ونتساريم يؤكد نيته البقاء وقتاً طويلاً داخل قطاع غزة، أو بوصف أدق العودة لاحتلال القطاع وإعادة السيطرة عليه عسكريًا.

وأضاف شاهين، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن السيطرة على المحورين تضمن للجهة المسيطرة التحكم بالقطاع لا سيما مع قدرة القيام بعمليات عسكرية وأمنية في عمق المدن سريعة وخاطفة.

وتابع: "يسعى نتنياهو من خلال بقائه في المحورين إلى زيادة الضغط العسكري على حركة حماس لا سيما في ظل حالة التصدع والتفكك التي تعاني منها الكتائب المسلحة التابعة لها".

وأوضح المحلل السياسي أن حركة حماس باتت على يقين بأنها غير قادرة على مجابهة نتنياهو وإخراجه من المحاور العسكرية، لذلك تحاول أن تقوم بعمليات هجوم بمجموعات صغيرة لتوصل رسائل من نار مفادها أن البقاء في المحاور لن يكون هادئًا كما يتوقع البعض.

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قدرة محدودة

في المقابل، يرى محللون أن قدرة حركة حماس على مواجهة إسرائيل عسكرياً وإخراجها من محوري فيلادلفيا ونتساريم تعد محدودة للغاية في الوقت الحالي، وتكاد تكون مهمة مستحيلة عسكريًا.

ويقول الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد رائد موسى إن محور فيلادلفيا، الذي يعد المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، استخدمته الفصائل الفلسطينية كنقطة لتهريب السلاح والموارد في فترات سابقة.

وذكر في حديث لـ "إرم نيوز" أن إسرائيل تشدد سيطرتها على هذه المنطقة لحصار الشعب الفلسطيني وحرمانه من امتلاك سيادة على حدوده، إلى جانب منع تهريب الأسلحة.

وأشار موسى إلى أن محور نيتساريم هو مستوطنة إسرائيلية سابقة في وسط قطاع غزة، تم إخلاؤها في عام 2005 خلال خطة فك الارتباط الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن المنطقة المحيطة بها لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية عبر نقاط التفتيش والحدود المحيطة.

تفوق عسكري

وأوضح الخبير العسكري أن إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية متفوقة من حيث التكنولوجيا والأسلحة والعدد، في حين أن حماس تعتمد على حرب العصابات والهجمات الصاروخية والأنفاق.

وأكد أن حماس تواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على الأرض بشكل دائم ضد جيش نظامي مثل الجيش الإسرائيلي يمتلك كل أدوات القوة اللازمة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار الخبير العسكري إلى أنه من خلال النظر إلى القوة العسكرية لكل من حماس وإسرائيل، يظهر أن حماس كحركة تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق هدف مثل السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وأوضح أنه رغم أن حماس قد تتمكن من تنفيذ هجمات وإحداث خسائر، فإن قدرة إسرائيل على الردع والدفاع تجعل من الصعب على الحركة طرد القوات الإسرائيلية من هذه المناطق على نحو دائم.