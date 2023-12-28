قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل مقترح جديد للتهدئة

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم، تفاصيل مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح قدمته تل أبيب وواشنطن، بعد أن كشف مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" معلومات حول المقترح ذاته.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه "بموجب الاقتراح الإسرائيلي الأمريكي، ستنسحب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، وفي الوقت نفسه ستدخل المزيد من المعدات الطبية إلى القطاع".

وأضافت "في المرحلة الثانية ستطلق حماس سراح النساء وجثث جنود وبعد ذلك سيستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة خطوط جديدة في قطاع غزة"، لافتة إلى أنه ستلي ذلك مفاوضات بشأن تبادل الأسرى.