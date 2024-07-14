رئيس الحكومة العراقية يكشف تفاصيل جديدة عن "سرقة القرن"

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة باسم "سرقة القرن"، لافتا إلى أن نصفها هُرِّب إلى الخارج.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، نوه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، بما "تمثله الهيئة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف البيان أن السوداني "تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكدًا "مواصلة الجهود لاستعادتها".

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية... Posted by ‎المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‎ on Saturday, July 13, 2024

وبيّن السوداني أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، لافتا إلى أنه "يتواصل يوميًّا مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن"، مشيرا إلى استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الخارج.

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وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر/ أيلول 2021، وأغسطس/ آب 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

وفي مطلع مارس/ آذار من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط، والذي يستشري فيه الفساد، وفق تقرير "فرانس برس".

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق التقرير ذاته.